Сумма трех чисел равна 496. Второе число составляет 8/15(восемь пятнадцатых) от первого, а первое число меньше третьего в 2.3/5(две целых. три пятых) раза. Найдите каждое из чисел.

Алгебра

Сумма трех чисел равна 496. Второе число составляет 8/15(восемь пятнадцатых) от первого, а первое число меньше третьего в 2.3/5(две целых. три пятых) раза. Найдите каждое из чисел.

Автор: Гость