Сумма трех чисел равна 496. Второе число составляет 8/15(восемь пятнадцатых) от первого, а первое число меньше третьего в 2.3/5(две целых. три пятых) раза. Найдите каждое из чисел.
Алгебра
Сумма трех чисел равна 496. Второе число составляет 8/15(восемь пятнадцатых) от первого, а первое число меньше третьего в 2.3/5(две целых. три пятых) раза. Найдите каждое из чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y+z=496 y=8x/15 x=z/(2 3/5) x+y+z=496 y=8x/15 z=13x/5 x+8x/15+13x/5=496 |*15 15x+8x+39x=7440 62x=7440 x=120 y=8*120/15 y=8*8 y=64 z=13*120/5 z=13*24 z=312
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