Два насоса могут осушить котлован за 2 ч. За сколько часов мог бы осушить котлован второй насос, работая один, если первому насосу на это понадобилось бы 3ч?

Математика

Два насоса могут осушить котлован за 2 ч. За сколько часов мог бы осушить котлован второй насос, работая один, если первому насосу на это понадобилось бы 3ч?

Автор: Гость