Два насоса могут осушить котлован за 2 ч. За сколько часов мог бы осушить котлован второй насос, работая один, если первому насосу на это понадобилось бы 3ч?
Математика
Два насоса могут осушить котлован за 2 ч. За сколько часов мог бы осушить котлован второй насос, работая один, если первому насосу на это понадобилось бы 3ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - время для 2-го насоса: 1/3 + 1/x = 1/2 1/x = 1/2 - 1/3 1/x = 1/6 x = за 6 часов. Ответ: за 6 часов
Гость:
два насоса, работая вместе, за час осушают 1/2 котлована. Первый насос, работая самостоятельно, за час осушает 1/3 котлована. Следовательно, второй насос, работая самостоятельно, за час осушает 1/2 - 1/3 = 1/6, то есть он осушает котлован за 6 часов
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