вычислите относительную плотность хлора,молекула которого двухатомная ,по водороду и воздуху
Химия
вычислите относительную плотность хлора,молекула которого двухатомная ,по водороду и воздуху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Cl) = 2*35,5=71 г/моль [latex]D_{H2}[/latex] = 71 : 2 = 35.5 [latex]D_{air}[/latex]= 71 : 29 = 2.448
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