ннаписати невиличкий твір на тему,,Заповітна мрія ,, або ,,Футбол -моє захоплення,,,
Қазақ тiлi
ннаписати невиличкий твір на тему,,Заповітна мрія ,, або ,,Футбол -моє захоплення,,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твір Футбол моє захоплення Я полюбляю футбол тому що віднього ті будеш здоровєє
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