Помогите, пожалуйста. Автомобиль двигаясь прямолинейно проехал путь 10 м затем сделал поворот описав четверть окружности радиусом 10 м и проехал далее по перпендикулярной улице еще 10 м. Определите пройденный им путь и модуль п...

Физика
Помогите, пожалуйста. Автомобиль двигаясь прямолинейно проехал путь 10 м затем сделал поворот описав четверть окружности радиусом 10 м и проехал далее по перпендикулярной улице еще 10 м. Определите пройденный им путь и модуль перемещения. (ответ: путь=35,7м; модуль перемещения или 28,2м или 0)  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=10м S1=10м S2=10м Путь = 10м + 10м + [latex]\frac{2\pi *10}{4}[/latex] =35,7 Модуль перемещения равен нулю  если тело закончило путь вначальной точке, что возможно по условию задачи  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Книга в переплёте стоит 5 рублей. Книга стоит на 4 рубля дороже переплёта. Сколько стоит переплёт?
Ответить
Қазақ тiлi
ннаписати невиличкий твір на тему,,Заповітна мрія ,, або  ,,Футбол -моє захоплення,,,
Ответить
Алгебра
знайдіть множину значень функції y= -2 x^{2} +4x-10
Ответить
Химия
вычислите относительную плотность хлора,молекула которого двухатомная ,по водороду и воздуху
Ответить
Математика
Два насоса  могут осушить котлован за 2 ч. За сколько часов мог бы осушить котлован второй насос, работая один, если первому насосу на это понадоби...
Ответить