Помогите, пожалуйста. Автомобиль двигаясь прямолинейно проехал путь 10 м затем сделал поворот описав четверть окружности радиусом 10 м и проехал далее по перпендикулярной улице еще 10 м. Определите пройденный им путь и модуль п...

Физика

Помогите, пожалуйста. Автомобиль двигаясь прямолинейно проехал путь 10 м затем сделал поворот описав четверть окружности радиусом 10 м и проехал далее по перпендикулярной улице еще 10 м. Определите пройденный им путь и модуль перемещения. (ответ: путь=35,7м; модуль перемещения или 28,2м или 0)

Автор: Гость