Помогите, пожалуйста. Автомобиль двигаясь прямолинейно проехал путь 10 м затем сделал поворот описав четверть окружности радиусом 10 м и проехал далее по перпендикулярной улице еще 10 м. Определите пройденный им путь и модуль п...
Физика
Помогите, пожалуйста. Автомобиль двигаясь прямолинейно проехал путь 10 м затем сделал поворот описав четверть окружности радиусом 10 м и проехал далее по перпендикулярной улице еще 10 м. Определите пройденный им путь и модуль перемещения. (ответ: путь=35,7м; модуль перемещения или 28,2м или 0)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=10м S1=10м S2=10м Путь = 10м + 10м + [latex]\frac{2\pi *10}{4}[/latex] =35,7 Модуль перемещения равен нулю если тело закончило путь вначальной точке, что возможно по условию задачи
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