Дальность полёта тела, брошенного горизонтально со скоростью 10 м/c, равна высоте бросания. С какой высоты брошено тело?
Физика
Дальность полёта тела, брошенного горизонтально со скоростью 10 м/c, равна высоте бросания. С какой высоты брошено тело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Voх=10м/с- проекция начальной скорости тела на ось Ох Хо=0 абсцисса начального положенияния тела х- абсцисса кончного положения тела, в момент падения его на землю Voy=0- проекция начальной скорости тела на ось Оу Уо=L- ордината начального положения тела,в момент падения его на землю По условию х=L Так как тело по оси Ох движется равномерно, то х=Vox*t. Отсюда t=x/Vox=L/Vox Тело по оси Ох движется равноускоренно по закону у=уо+Voy*t-gt2(квадрат)/2 или 0=L-g*t2(квадрат)/2. Отсюда vox*t=g*t2/2, t=(2*Vox/g=2c L=h=10*2/9,8=20м
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