Для транспортироавки нефти нужно было 35 цистерн емкастью 60м3 каждая. Однако на железной дороге оказались только цистерны емкостью 70м3. Сколько таких цистерн потребуется для транспортировки нефти? ...
Математика
Для транспортироавки нефти нужно было 35 цистерн емкастью 60м3 каждая. Однако на железной дороге оказались только цистерны емкостью 70м3. Сколько таких цистерн потребуется для транспортировки нефти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35*60=x*70 70x=2100 x=30
Гость:
35 * 60 = 2100 м3 - общий обьем нефти 2100 : 70 = 30 - цистерн потребуется
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