Турист плыл на теплоходе сначала 1,2 часов по озеру,а затем 3,6 часов по реке,которая впадает в это озеро. Собственная скорость теплохода 22,4км/ч,а скорость течения реки1,7км/ч.Найдите длину всего пути туриста на теплоходе. P....

Математика

Турист плыл на теплоходе сначала 1,2 часов по озеру,а затем 3,6 часов по реке,которая впадает в это озеро. Собственная скорость теплохода 22,4км/ч,а скорость течения реки1,7км/ч.Найдите длину всего пути туриста на теплоходе. P.S.:помогите!!!!!!!

Автор: Гость