Турист плыл на теплоходе сначала 1,2 часов по озеру,а затем 3,6 часов по реке,которая впадает в это озеро. Собственная скорость теплохода 22,4км/ч,а скорость течения реки1,7км/ч.Найдите длину всего пути туриста на теплоходе. P....
Математика
Турист плыл на теплоходе сначала 1,2 часов по озеру,а затем 3,6 часов по реке,которая впадает в это озеро. Собственная скорость теплохода 22,4км/ч,а скорость течения реки1,7км/ч.Найдите длину всего пути туриста на теплоходе. P.S.:помогите!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = Vt S = 22,4 * 1,2 + (22,4 - 1,7) * 3,6 = 26,88 + 74,52 = 101,4 км (22,4 - 1,7) - скорость движения против течения реки
Гость:
22.4*1.2=26.88км по озеру (22.4-1.7)*3.6=74.52км по реке 26.88+74.52=101.4км
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