Решить системы с помощью формул Крамера 1) 2x + 3y = 13 5x - y = 7 2) 5x + 3y + 3z = 48 2x + 6y - 3z = 18 8x - 3y + 2z = 21
Алгебра
Решить системы с помощью формул Крамера 1) 2x + 3y = 13 5x - y = 7 2) 5x + 3y + 3z = 48 2x + 6y - 3z = 18 8x - 3y + 2z = 21
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