Решить системы с помощью формул Крамера   1)  2x + 3y = 13      5x - y = 7   2)  5x + 3y + 3z = 48      2x + 6y - 3z = 18      8x - 3y + 2z = 21  

Алгебра
Решить системы с помощью формул Крамера   1)  2x + 3y = 13      5x - y = 7   2)  5x + 3y + 3z = 48      2x + 6y - 3z = 18      8x - 3y + 2z = 21  
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