силой движущей поезд является сила трения колёс тепловоза о рельсы тормозит же движение сила трения колёс вагонов о рельсы поскольку масса вагонов больше массы тепловоза а коэффициент трения колёс о рельсы одинаков следует выво...
Физика
силой движущей поезд является сила трения колёс тепловоза о рельсы тормозит же движение сила трения колёс вагонов о рельсы поскольку масса вагонов больше массы тепловоза а коэффициент трения колёс о рельсы одинаков следует вывод тепловоз не сдвинет состав. найдите ошибку в рассуждениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя путать силу трения качения с силой трения скольжения. Последняя - имеет огромное значение, поскольку благодаря ей крутящий момент от двигателя переходит в поступательное движение поезда - отсутствует проскальзывание. Величина силы трения скольжения - огромна и это хорошо! А тормозит состав сила трения качения, коэффициент трения которой - ничтожен - в сотни раз меньше коэфф. трения скольжения.
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