В поле положительного точечного заряда А вносят отрицательный точечный заряд В. Как изменитя напряженность поля в точке С ?Ответ обоснуйте.
Физика
В поле положительного точечного заряда А вносят отрицательный точечный заряд В. Как изменитя напряженность поля в точке С ?Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напряженность поля в т. С изменится и по величине и по направлению. По принципу суперпозиции полей напряженность поля от нескольких эл. зарядов равна ВЕКТОРНОЙ СУММЕ напряженностей полей от отдельных зарядов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Допишите. В связи с прямохождением у человека возникли............При ходьбе,беге,прыжках позвоночник........
Русский язык
Физика
силой движущей поезд является сила трения колёс тепловоза о рельсы тормозит же движение сила трения колёс вагонов о рельсы поскольку масса вагонов ...
Математика
Турист плыл на теплоходе сначала 1,2 часов по озеру,а затем 3,6 часов по реке,которая впадает в это озеро. Собственная скорость теплохода 22,4км/ч,...