В поле положительного точечного заряда А вносят отрицательный точечный заряд В. Как изменитя напряженность поля в точке С ?Ответ обоснуйте.

Физика
В поле положительного точечного заряда А вносят отрицательный точечный заряд В. Как изменитя напряженность поля в точке С ?Ответ обоснуйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напряженность поля в т. С изменится и по величине и по направлению. По принципу суперпозиции полей напряженность поля от нескольких эл. зарядов равна ВЕКТОРНОЙ СУММЕ напряженностей полей от отдельных зарядов.
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