Допишите. В связи с прямохождением у человека возникли............При ходьбе,беге,прыжках позвоночник........
Биология
Допишите. В связи с прямохождением у человека возникли............При ходьбе,беге,прыжках позвоночник........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возникли изгибы в связи с вертикальным положением тела.При ходьбе,беге,прыжках позвоночник........пружинит, удары при этих действиях ослабевают и затухают, в результате чего мозг предохраняется от сотрясения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
силой движущей поезд является сила трения колёс тепловоза о рельсы тормозит же движение сила трения колёс вагонов о рельсы поскольку масса вагонов ...
Математика
Турист плыл на теплоходе сначала 1,2 часов по озеру,а затем 3,6 часов по реке,которая впадает в это озеро. Собственная скорость теплохода 22,4км/ч,...
Алгебра
Решить системы с помощью формул Крамера 1) 2x + 3y = 13 5x - y = 7 2) 5x + 3y + 3z = 48 2x + 6y - 3z = 18 8x - 3y + 2z = 21
Геометрия