Допишите. В связи с прямохождением у человека возникли............При ходьбе,беге,прыжках позвоночник........

Биология
Допишите. В связи с прямохождением у человека возникли............При ходьбе,беге,прыжках позвоночник........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возникли изгибы в связи с вертикальным положением тела.При ходьбе,беге,прыжках позвоночник........пружинит, удары при этих действиях ослабевают и затухают, в результате чего мозг предохраняется от сотрясения.
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