брусок массой 0.3 кг лежит на наклонной плоскости угол при основании которой равен а=30 градусам коэффициент трения бруска о плоскость равен 0.2 к бруску привязана нить другой конец которой перекинут через неподвижный блок к эт...

Гость: Гость:

Выберем направление для ускорения - вверх для висящего тела и соответственно вниз по накл. плоскости для другого тела. Тогда для висящего на блоке тела: T - m1g = m1a (1) Для тела, скользящего по наклонной плоскости, в проекциях на оси Х и У: (ось Х - по направлению предполагаемого движения, осьУ - нормаль к пов-ти накл. пл-ти) Х: m2g*sina - kN - T = m2a Y: N - m2g*cosa = 0, где k - коэфф. трения, N - сила реакции опоры. Подставив из второго значение для N в первое, получим: T = m2g(sina - kcosa) - m2a (2) Вычтем из (2) (1): m1g = m2g(sina - kcosa) - (m1+m2)a Отсюда находим ускорение : a = (g*(m2(sina-kcosa)-m1)) / (m1+m2) Подстановка числовых значений приводит к отрицательному значению. Поменяв направление движения на противоположное, получим выражение для ускорения: [latex]a=\frac{m_{1}-m_{2}(sina+kcosa)}{m_{1}+m_{2}}=\frac{0,2-0,3(0,5+0,2*\sqrt{3}/2)}{0,5}=-0,004.[/latex] Делаем вывод, что сила трения покоя не позволяет данной системе тел начать движение. Система покоится. а = 0. Тогда натяжение нити просто равно: T = m1g = 2 Н Ответ: а = 0; Т = 2 Н.