грузы массами 1 и 1.5 кг связаны невесомой и нерастяжимой нитью. нить перекинута через неподвижный блокю найдите силу давления нити на ось блока если силой трения между нитью и блоком а так же его массой можно пренебречь
Физика
грузы массами 1 и 1.5 кг связаны невесомой и нерастяжимой нитью. нить перекинута через неподвижный блокю найдите силу давления нити на ось блока если силой трения между нитью и блоком а так же его массой можно пренебречь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила давления равна удвоенной силе натяжения нити Т. Найдем ее из уравнений динамики для каждого из грузов. Пусть m2 =1,5 кг, m1 = 1 кг. T - m1g = m1a m2g - T = m2a Сложив уравнения, найдем ускорение: a = (m2 - m1)*g / (m2 + m1) Теперь находим натяжение нити: T = m1(g+a) = 2m1m2*g / (m1+m2) Тогда сила давления на ось блока: P = 2T = [latex]\frac{4m_{1}m_{2}g}{m_{1}+m_{2}}\ =\ \frac{4*1*1,5*10}{1+1,5}=\ 24\ H.[/latex] Ответ: 24 Н.
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