грузы массами 1 и 1.5 кг связаны невесомой и нерастяжимой нитью. нить перекинута через неподвижный блокю найдите силу давления нити на ось блока если силой трения между нитью и блоком а так же его массой можно пренебречь

Физика

грузы массами 1 и 1.5 кг связаны невесомой и нерастяжимой нитью. нить перекинута через неподвижный блокю найдите силу давления нити на ось блока если силой трения между нитью и блоком а так же его массой можно пренебречь

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