Как вы думаете, почему сейчас особенно ценятся изделия , изготовленные из цельного натурального дерева?

Гость: Гость:

ну во-первых, цельное всегда лучше чем из половинки.ну и во- вторых чем старее вещь, тем она дороже, а на сколько я помню некоторые деревья растут 100, а то и более лет.Это значит что сколько нужно времени подождать чтобы дерево выросло, потом спилить его, ну а потом уже и что то сделать из него. И чем старше дерево, тем лучше изделие из него полычается.