Как вы думаете, почему сейчас особенно ценятся изделия , изготовленные из цельного натурального дерева?
Українська література
Как вы думаете, почему сейчас особенно ценятся изделия , изготовленные из цельного натурального дерева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну во-первых, цельное всегда лучше чем из половинки.ну и во- вторых чем старее вещь, тем она дороже, а на сколько я помню некоторые деревья растут 100, а то и более лет.Это значит что сколько нужно времени подождать чтобы дерево выросло, потом спилить его, ну а потом уже и что то сделать из него. И чем старше дерево, тем лучше изделие из него полычается.
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