2.Дан вектор a(-6; 4;12) Найдите координаты б если модуль вектора б=7 и векторы а и б-соноправлены!
Геометрия
2.Дан вектор a(-6; 4;12) Найдите координаты б если модуль вектора б=7 и векторы а и б-соноправлены!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I a I = √ ((-6)² + 4² + 12²) = √ (36 + 16 + 144) = √ 196 = 14 = 7 * 2, поэтому b = a / 2 = (-3, 2, 6)
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