2.Дан вектор a(-6; 4;12) Найдите координаты б если модуль вектора б=7 и векторы а и б-соноправлены!

Геометрия

2.Дан вектор a(-6; 4;12) Найдите координаты б если модуль вектора б=7 и векторы а и б-соноправлены!

Автор: Гость