написать 3 побудительных невосклицательных предложения, выражающих просьбу, совет, пожелание
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написать 3 побудительных невосклицательных предложения, выражающих просьбу, совет, пожелание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принеси мне книгу. Давайте друг другом восхищаться. Желаю бать всегда здоровым.
Гость:
1. Закройте дверь пожалуйста. 2. Пейте чай с мёдом. 3.Желаю успехов в учебе.
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