1. На горизонтальной крышке стола лежит учебник массой m=0,5 кг. В некоторый момент времени на него начинает действовать горизонтально направленная сила F (с вектором), модуль которой равен 2 Н. В результате учебник начинает дв...
Физика
1. На горизонтальной крышке стола лежит учебник массой m=0,5 кг. В некоторый момент времени на него начинает действовать горизонтально направленная сила F (с вектором), модуль которой равен 2 Н. В результате учебник начинает двигаться поступательно. Опреелите ускорение учебника, если коэффициент трения μ между ним и поверхностью стола равен 0,3. 2. Как изменится ответ в задаче 1, если сила F (с вектором) , действующая на учебник, будет направлена не горизонтально, а под углом 30° к горизонту: а) вверх, 2) вниз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Уравнения второго закона Ньютона в проекциях на вертик. и гориз. оси. Х: F - k*N = ma Y: N - mg = 0, где k - коэфф. трения, N - реакция опоры. (Fтр = k*N). Из этой системы получим: [latex]a=\frac{F-kmg}{m}=\frac{2-0,3*0,5*10}{0,5}=\ 1\ m/c^2.[/latex] Ответ: 1 м/с^2. 2. а) Тогда уравнения динамики будут выглядеть так: Х: F*cosa - kN = ma Y: N + F*sina - mg = 0 F*cosa - k(mg - Fsina) = ma, [latex]a=\frac{F(cosa+ksina)}{m}\ -\ kg\ =\ \frac{2*(0,87+0,15)}{0,5}-3=1,08\ m/c^2.[/latex] Ответ: 1,08 м/с^2. б) Х: F*cosa - kN = ma Y: N - F*sina - mg = 0 [latex]a=\frac{F(cosa-ksina)}{m}-kg=\frac{2*(0,87-0,15)}{0,5}\ -\ 3\ =\ -0,12. [/latex] Отрицательный знак означает, что сила трения покоя превышает силу тяги и движения не будет. а = 0
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