В эксикатор залили 200 мл 96%-го раствора серной кислоты (ρ = 1,84 г/мл). Через некоторое время объем раствора увеличился вдвое. Рассчитайте массу поглощенных водяных паров и концен-трацию полученного раствора кислоты.
Химия
В эксикатор залили 200 мл 96%-го раствора серной кислоты (ρ = 1,84 г/мл). Через некоторое время объем раствора увеличился вдвое. Рассчитайте массу поглощенных водяных паров и концен-трацию полученного раствора кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(p-paH2SO4) = V(p-paH2SO4)*P = 200*1,84 = 368 г. m(H2SO4) = m(P-paH2SO4)*W(H2SO4) = 368*0,96 = 353,28 г. После поглощения воды, объем раствора увеличился вдвое, это означает, что прибло 200 мл воды. Плотность воды равна 1 г/мл, поэтому масса раствора увеличилась на 200 г: m2(p-paH2SO4) = 368 + 200 = 568 г. W(H2SO4) = m(H2SO4)/m(p-paH2SO4) = 353,28/568 = 0,62 или 62%.
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