тело брошено горизонтально со скоростью 20 м/с. Определить перемещение тела от точки бросания, при котором скорость будет направлена под углом 45 градусов к горизонту
Физика
тело брошено горизонтально со скоростью 20 м/с. Определить перемещение тела от точки бросания, при котором скорость будет направлена под углом 45 градусов к горизонту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]r=\sqrt{x^2+y^2}.[/latex] Движение по оси Х - равномерное: [latex]x=v_{0}*t.[/latex] Движение по осиУ - равноускоренное с ускорением g и нулевой начальной скоростью: [latex]v_{y}=gt,\ \ v_{y}=v_{0}*tga=v_{0},\ \ \ t=\frac{v_{0}}{g}.[/latex] [latex]y=\frac{gt^2}{2}=\frac{v_{0}^2}{2g}.[/latex] Тогда : [latex]x=\frac{v_{0}^2}{g}[/latex] Находим модуль перемещения: [latex]r=\sqrt{\frac{v_{0}^4}{4g^2}+\frac{v_{0}^4}{g^2}}=\frac{v_{0}^2*\sqrt{5}}{2g}\approx45\ m.[/latex] Ответ: 45 м.
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