тело брошено горизонтально со скоростью 20 м/с. Определить перемещение тела от точки бросания, при котором скорость будет направлена под углом 45 градусов к горизонту

Физика

тело брошено горизонтально со скоростью 20 м/с. Определить перемещение тела от точки бросания, при котором скорость будет направлена под углом 45 градусов к горизонту

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