Английский язык

Each of the name is an anagram of a job. For example:Gena N.West=Neewsagent. Find the other jobs here. 1.C.Trood 2.C.R.Roeg 3.Rat Rine 4.R. Coat 5.C Hubert 6. Harris S. Reed 7. K. Bear 8.T.D.Stein 9. E.E. Chart 10.G. Rinse

Автор: Гость