треба написати 5 речень з фразеологізмами
Русский язык
треба написати 5 речень з фразеологізмами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як бальзам на душу. Біжи без оглядки. Все пройшло як по маслу. Ти мені все нерви витрепал. Ну і наламав ж ти дров.
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