Дуговая печь потребляет ток 200 А от сети с напряжением 120 В через ограничиваюшее сопративление 0,2 Ом. Найти мощьность потребляемую печью??

Физика
Дуговая печь потребляет ток 200 А от сети с напряжением 120 В через ограничиваюшее сопративление 0,2 Ом. Найти мощьность потребляемую печью??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
r=0,2 Ом. Падение напряжения на резисторе: Ir = 200*0,2 = 40 В. Тогда напряжение на печи: U = V - Ir = 120 - 40 = 80 В. Потребляемая мощность: P = U*I = 80*200 = 16 кВт Ответ: 16 кВт.
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