Дуговая печь потребляет ток 200 А от сети с напряжением 120 В через ограничиваюшее сопративление 0,2 Ом. Найти мощьность потребляемую печью??

Физика

Дуговая печь потребляет ток 200 А от сети с напряжением 120 В через ограничиваюшее сопративление 0,2 Ом. Найти мощьность потребляемую печью??

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