какое количество теплоты выделится в резисторе сопративлением 25 Ом при протекании по нему тока силой 1,2А за 1,5 мин?

Физика

какое количество теплоты выделится в резисторе сопративлением 25 Ом при протекании по нему тока силой 1,2А за 1,5 мин?

Автор: Гость