какое количество теплоты выделится в резисторе сопративлением 25 Ом при протекании по нему тока силой 1,2А за 1,5 мин?
Физика
какое количество теплоты выделится в резисторе сопративлением 25 Ом при протекании по нему тока силой 1,2А за 1,5 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=25 Ω I=1,2 A t=1,5 м=90 с Q=? Q=W=P*t P=? P=R*I² P=25*1,2 P=30 Вт Q=30*90 Q=2700 Дж=2,7 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Дуговая печь потребляет ток 200 А от сети с напряжением 120 В через ограничиваюшее сопративление 0,2 Ом. Найти мощьность потребляемую печью??
Физика
При электросварке сила тока достигает 200А. какой электрический заряд проходит через поперечное сечение электрода за 5 мин?
Русский язык