определить словосочетания и определить виды словосочетания. Мы вышли на верхнюю палубу корабля. только что отчалившего от берега, и тотчас увидели, как вдали полыхал закат.

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определить словосочетания и определить виды словосочетания. Мы вышли на верхнюю палубу корабля. только что отчалившего от берега, и тотчас увидели, как вдали полыхал закат.

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