определить словосочетания и определить виды словосочетания. Мы вышли на верхнюю палубу корабля. только что отчалившего от берега, и тотчас увидели, как вдали полыхал закат.
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определить словосочетания и определить виды словосочетания. Мы вышли на верхнюю палубу корабля. только что отчалившего от берега, и тотчас увидели, как вдали полыхал закат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(на) верхнюю палубу - согласование; вышли на палубу - управление; (на) палубу корабля - управление; отчалившего корабля - согласование; только что отчалившего - примыкание; отчалившего от берега - управление; тотчас увидели - примыкание; вдали полыхал - примыкание.
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