Упростить выражение: -4sin^2(x)+5-4cos^2(x)
Алгебра
Упростить выражение: -4sin^2(x)+5-4cos^2(x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4sin^2(x)+5-4cos^2(x) = -4(sin^2(x) + cos^2(x)) +5 = 5-4=1 Используется формула sin^2(x) + cos^2(x) =1
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