Катер проходит по реке расстояние между пунктами А и Б за время t1,а плот- за время t2. Сколько времени затратит катер на обратный путь?

Физика

Катер проходит по реке расстояние между пунктами А и Б за время t1,а плот- за время t2. Сколько времени затратит катер на обратный путь?

Автор: Гость