Катер проходит по реке расстояние между пунктами А и Б за время t1,а плот- за время t2. Сколько времени затратит катер на обратный путь?
Физика
Катер проходит по реке расстояние между пунктами А и Б за время t1,а плот- за время t2. Сколько времени затратит катер на обратный путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v пр = v по - 2 * v теч S/t пр = S/t по - 2*S/t теч 1/t пр = 1/t по - 2/t теч По условию задачи: t по = t1, t теч = t2 1/t пр = 1/t1 - 2/t2 1/t пр = (t2 - 2*t1)/(t1 * t2) t пр = (t1 * t2)/(t2 - 2*t1)
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