43-(20-7)+15=32+9*(19-16)=80/8/5=21/7*9=27/3*4=75-(35-30)*7=60/4(4+6)*3=76-27+9-10=2*9-18/3=

Гость: Гость:

43-(20-7)+15=45 32+9*(19-16)=59 80 /8/5=2 21/7*9=27 27/3*4=36 75-(35-30)*7=40 60/4(4+6)*3=ты не написал какой знак после 60/4 76-27+9-10=48 2*9-18/3=12