написать сочинение о любимом сказочном герое( назвать героя, отношение к герою, внешность, характер )спасибо

Литература
написать сочинение о любимом сказочном герое( назвать героя, отношение к герою, внешность, характер )спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый сказочный герой это Петя Зубов из сказки о потерянном времени. Петя Зубов был ленивым. По всем четвертям он получал двойки. Петя всем говорил что он успеет, но успевал. Он поначалу был ленивым, но потом когда злые волшебники его превратили в старика он догадался, что зря время нельзя терять.
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