один килограмм металлолома заменяет 2,5 кг руды. Сколько руды заменяют 4т металлолома?
Математика
один килограмм металлолома заменяет 2,5 кг руды. Сколько руды заменяют 4т металлолома?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию (х - ответ): 2,5/1 = х/4000 Умножим крайние и средние члены: х = 10000 кг, или 10 т. Ответ: 10 тонн.
Гость:
4000кг*2,5кг=10000кг или 10т
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
43-(20-7)+15= 32+9*(19-16)= 80/8/5= 21/7*9= 27/3*4= 75-(35-30)*7= 60/4(4+6)*3= 76-27+9-10= 2*9-18/3=
Физика