один килограмм металлолома заменяет 2,5 кг руды. Сколько руды заменяют 4т металлолома?

Математика
один килограмм металлолома заменяет 2,5 кг руды. Сколько руды заменяют 4т металлолома?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию (х - ответ): 2,5/1 = х/4000 Умножим крайние и средние члены: х = 10000 кг, или 10 т. Ответ: 10 тонн.
Гость:
4000кг*2,5кг=10000кг или 10т
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