Срочно По алгебре. из формулы q=cm(t2-t1) выразите t1
Алгебра
Срочно По алгебре. из формулы q=cm(t2-t1) выразите t1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
q = c * p * (t2 - t1) t2 - t1 = q/(c*p) t1 - t2 = -q/(c*p) t1 = t2 - q/(c*p)
Гость:
q=cm(t₂-t₁) t₂-t₁=q/cm -t₁=q/cm-t₂ t₁=-q/cm+t₂
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