Свободно падающий камень без начальной скорости пролетел последние три четверти пути за 1 с. С какой высоты падал камень?
Физика
Свободно падающий камень без начальной скорости пролетел последние три четверти пути за 1 с. С какой высоты падал камень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку расстояние, пройденное тело при свободном падении за t с, вычисляется по формуле S = g * t² / 2, то получается, что тело за (t - 1) c преодолело вчетверо меньше, чем за t c. получаем уравнение g * (t - 1)² / 2 = ¼ * g * t² / 2 4 * (t - 1)² = t² 3 * t² - 8 * t + 4 = 0 t₁ = 2/3 (не подходит) t₂ = 2 Итак, тело падало 2 секунды, поэтому оно падало с высоты H = g * 2² / 2 = 2 * g ≈ 19,6 м.
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