выберите интересный предмет для описания. Придумайте 3-4 предложения о нем в художественном стиле. Используйте при этом сочетания со словами как, будто, словно, как будто, точно.
Русский язык
выберите интересный предмет для описания. Придумайте 3-4 предложения о нем в художественном стиле. Используйте при этом сочетания со словами как, будто, словно, как будто, точно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передо мной обыкновенный стул... Но такой ли уж он обыкновенный?! Конечно, нет, иначе он не привлек бы моего внимания. Посмотрите на него: вроде обычная вещь, а какие ножки! Ножки у него, словно змейка, и не только по форме, но и по цвету: так и играет золотисто-серый со светло-зеленым на свету! Это же надо быть человеку таким мастером! А спинка!.. Мне не приходилось встречать ничего похожего в жизни, телевизор - не в счет! Спинка фигурная, словно изгиб гитары, а по цвету, точно глаза разозлившейся кобры, - изжелта - зеленые. Вот и получается, что видите вы не стул, а разъяренную змею! Захотите ли вы присесть на этот удивительный стул?
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