выберите интересный предмет для описания. Придумайте 3-4 предложения о нем в художественном стиле. Используйте при этом сочетания со словами как, будто, словно, как будто, точно.

Русский язык
выберите интересный предмет для описания. Придумайте 3-4 предложения о нем в художественном стиле. Используйте при этом сочетания со словами как, будто, словно, как будто, точно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передо мной обыкновенный стул... Но такой  ли уж он обыкновенный?!  Конечно, нет, иначе он не привлек бы моего внимания. Посмотрите на него: вроде обычная вещь, а какие ножки! Ножки у него, словно змейка, и не только по форме, но и по цвету: так и играет золотисто-серый со светло-зеленым на свету! Это же надо быть человеку таким мастером! А спинка!.. Мне не приходилось встречать ничего похожего в жизни, телевизор - не в счет! Спинка фигурная, словно изгиб гитары, а по цвету, точно глаза разозлившейся кобры, - изжелта - зеленые. Вот и получается, что видите вы не стул, а разъяренную змею! Захотите ли вы присесть на этот удивительный стул?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Срочно По алгебре. из формулы q=cm(t2-t1) выразите t1
Ответить
Физика
Свободно падающий камень без начальной скорости пролетел последние три четверти пути за 1 с. С какой высоты падал камень?
Ответить
Химия
напишите структурную формулу следующего вещества 3-метилгептан
Ответить
Литература
написать сочинение о любимом сказочном герое( назвать героя, отношение к герою, внешность, характер )спасибо
Ответить
Математика
один килограмм металлолома заменяет 2,5 кг руды. Сколько руды заменяют 4т металлолома?
Ответить