множество углов,градусная мера которых меньше 90 градусов

Алгебра
множество углов,градусная мера которых меньше 90 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
острые углы ........... 
Гость:
A = { α I α ∈ (0; π/2) }
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