предложение со словом свойственный

Русский язык
предложение со словом свойственный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кошек есть признак ,свойственный только им.
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