20 словосочитаний  с безударными гласными

Русский язык
20 словосочитаний  с безударными гласными
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Автор: Гость
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Гость:
варёный картофель, кормушка большая, дождливый день, кормовая кукуруза, прозрачная дождинка, сладкое варенье, подкормить кота, хороший повар, кормилец семьи, дождевая вода, запевать песню, умная голова, разбросал игрушки, городской шум, засиделся в гостях, укрщать тигра, угадать мелодию, слезать с тумбы, дрожать от страха, маленький домишка
Гость:
Теоретические знания, непристойные выражения, изменять себя, сильное возгорание, сложный подросток, беспорядочные нагромождения, раскрытый пенал, спортивный автомобиль, стоит на цыпочках, методический комментарий, объёмная коробка,математическая дисциплина, разложение на множетели, сложное упражнение, рациональныя дробь, линейная функция, хорошее настроение, расположение предмета, значение аргумента, натуральный показатель.
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