в городских новостях прозвучало сообщение: цена одного товара, пользовавшегося повышеным спросом, в течении года выросла с 18 до 28р почти на 30%. верный ли вывод сделан о росте цены?

Алгебра

в городских новостях прозвучало сообщение: цена одного товара, пользовавшегося повышеным спросом, в течении года выросла с 18 до 28р почти на 30%. верный ли вывод сделан о росте цены?

Автор: Гость