в городских новостях прозвучало сообщение: цена одного товара, пользовавшегося повышеным спросом, в течении года выросла с 18 до 28р почти на 30%. верный ли вывод сделан о росте цены?
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в городских новостях прозвучало сообщение: цена одного товара, пользовавшегося повышеным спросом, в течении года выросла с 18 до 28р почти на 30%. верный ли вывод сделан о росте цены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот вывод не верен, т.к цена выросла не на 30%, а на ((28 * 100)/18) - 100% = приблизительно на 56%.
Гость:
Вывод неверный. Факттический рост цены составил (28/18 - 1) * 100% = 10/18 * 100% ≈ 55,6%
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