в городских новостях прозвучало сообщение: цена одного товара, пользовавшегося повышенным спросом, в течении года выросла с 18 до 28 р., т.е. почти на 30%. верный ли выво сделан о росте цены?
Алгебра
в городских новостях прозвучало сообщение: цена одного товара, пользовавшегося повышенным спросом, в течении года выросла с 18 до 28 р., т.е. почти на 30%. верный ли выво сделан о росте цены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-18=10 руб. - на такую сумму повысилась цена товара 18 руб. - 100% 10 руб. -х% 10*100/18=55,6 % на столько процентов выросла цена товара
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