в городских новостях прозвучало сообщение: цена одного товара, пользовавшегося повышенным спросом, в течении года выросла с 18 до 28 р., т.е. почти на 30%. верный ли выво сделан о росте цены?

Алгебра

в городских новостях прозвучало сообщение: цена одного товара, пользовавшегося повышенным спросом, в течении года выросла с 18 до 28 р., т.е. почти на 30%. верный ли выво сделан о росте цены?

Автор: Гость