4 сложносочинённых предложения (любых)
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4 сложносочинённых предложения (любых)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зашло солнце и наступил вечер.Петя бежал по городу ,а Миша догонял его. Разбился кувшин и черепки разлетелись в разные стороны.Было темно,но не холодно.
Гость:
Я смотрю телевизов в то время, как мой брат играет в компьютерную игру. Чего-то хочется, а чего - не знаю. Хочу гулять, но нет времени. Пора ложиться спать, а я всё ещё делаю уроки.
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