4 сложносочинённых предложения (любых)

зашло солнце и наступил вечер.Петя бежал по городу ,а Миша догонял его. Разбился кувшин и черепки разлетелись в разные стороны.Было темно,но не холодно.

Гость: Гость:

Я смотрю телевизов в то время, как мой брат играет в компьютерную игру. Чего-то хочется, а чего - не знаю. Хочу гулять, но нет времени. Пора ложиться спать, а я всё ещё делаю уроки.