при вертикальном равноускоренном подъеме тела массой 2 кг на высоту 10 м совершена работа 240 дж.ускорение груза составит
Физика
при вертикальном равноускоренном подъеме тела массой 2 кг на высоту 10 м совершена работа 240 дж.ускорение груза составит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=2 кг h=10 м W=240 Дж a=? W=m(a+g)*h g≈9,8 м/c² 240=2(a+9,8)*10 240=20(a+9,8) 12=a+9,8 a=2,2 м/с²
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