при вертикальном равноускоренном подъеме тела массой 2 кг на высоту 10 м совершена работа 240 дж.ускорение груза составит

Физика

при вертикальном равноускоренном подъеме тела массой 2 кг на высоту 10 м совершена работа 240 дж.ускорение груза составит

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