Ширина прямоугольника увеличим на 25 %.  на сколько % надо уменьшить длину, чтобы S осталась неизменной.

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Площадь прямоугольника равна произведению длины и ширины, то есть S = X * Y. Если длину увеличить на 25%, то она составит Х * (1 + 25/100) = 1,25 * X. Если площадь должна остаться прежней, то ширина должна быть равна S/(1,25*X) = 1/1,25 * (X*Y)/X = 0,8 * Y, то есть должна уменьшиться на (Y - 0,8*Y)/Y * 100% = 20%