При каких значениях параметра p неравенство [latex]px^{2} +(2p+1)x-(2-p) меньше 0[/latex] верно при всех значениях х?

Алгебра
При каких значениях параметра p неравенство [latex]px^{2} +(2p+1)x-(2-p) меньше 0[/latex] верно при всех значениях х?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дельта должна быть меньше нуля.   Δ=(2p+1)²-4*p*(-(2-p)) Δ=4p²+4p+1-4p(-2+p) Δ=4p²+4p+1+8p-4p² Δ=12p+1 12p+1<0 12p<-1 p<-1/12 
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