При каких значениях параметра p неравенство [latex]px^{2} +(2p+1)x-(2-p) меньше 0[/latex] верно при всех значениях х?

Алгебра

При каких значениях параметра p неравенство [latex]px^{2} +(2p+1)x-(2-p) меньше 0[/latex] верно при всех значениях х?

Автор: Гость