Сколько потребуется природного газа вырабатываемого на Карашыганаке, для получения 440×10 в 7 степени Дж(пишу потому что не могу поставить 7 в степень) энергии?

Физика

Сколько потребуется природного газа вырабатываемого на Карашыганаке, для получения 440×10 в 7 степени Дж(пишу потому что не могу поставить 7 в степень) энергии?

Автор: Гость