Сколько потребуется природного газа вырабатываемого на Карашыганаке, для получения 440×10 в 7 степени Дж(пишу потому что не могу поставить 7 в степень) энергии?
Физика
Сколько потребуется природного газа вырабатываемого на Карашыганаке, для получения 440×10 в 7 степени Дж(пишу потому что не могу поставить 7 в степень) энергии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: Q=440x10 степени 7 решение q= 3,35 х10 степени 7 Q 440 x 10 cт.7 -------------------------------- m= ---- =--------------- = 131,34 кг m=? q 3,35 х 10 ст.7
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