Сколько потребуется природного газа вырабатываемого на Карашыганаке, для получения 440×10 в 7 степени Дж(пишу потому что не могу поставить 7 в степень)  энергии?

Физика
Сколько потребуется природного газа вырабатываемого на Карашыганаке, для получения 440×10 в 7 степени Дж(пишу потому что не могу поставить 7 в степень)  энергии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: Q=440x10 степени 7              решение                                                                 q= 3,35 х10 степени 7               Q     440 x 10  cт.7                 --------------------------------          m= ---- =---------------     =  131,34 кг           m=?                                         q      3,35 х 10 ст.7
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