На озере гуси и утки. Кол-во гусей 40% от уток. Сколько % составляет кол-во уток от гусей
Математика
На озере гуси и утки. Кол-во гусей 40% от уток. Сколько % составляет кол-во уток от гусей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусей 40%, значит их в 2,5 раза меньше, чем уток. Значит, кол-во уток составляет 100 * 2,5 = 250 %. от гусей. Ответ: 250%.
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