составтьте схему предложения: " мы располагались на отдых в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней."
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составтьте схему предложения: " мы располагались на отдых в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней."
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[- =, = и =] - - подлежащее = - сказуемое
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