составтьте схему предложения: " мы располагались на отдых в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней."

Русский язык

составтьте схему предложения: " мы располагались на отдых в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней."

Автор: Гость