Проекции катетов прямоугольного треугольника на гипотенузу равны 9 и 16. Чему равен радиус вписанной в этот треугольник окружности?
Геометрия
Проекции катетов прямоугольного треугольника на гипотенузу равны 9 и 16. Чему равен радиус вписанной в этот треугольник окружности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВС - прям. тр-ик. С = 90 гр, СК - высота, АК = 9, ВК = 16, r = ? r = S/p, где S - площадь АВС, р - полупериметр. Найдем катеты. Сначала : СК = кор(АК*ВК) = кор(9*16) = 12 Из пр. тр. АКС: АС = кор(AK^2 + CK^2) = кор(81+144) = 15 Из пр.тр. ВКС: ВС = кор(BK^2+CK^2) = кор(256+144) = 20 Гипотенуза АВ = 9+16 = 25. Находим полупериметр: р = (25+20+15)/2 = 30 Находим площадь: S = BC*AC/2 = 150 r = S/p = 150/30 = 5. Ответ: 5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
составтьте схему предложения: " мы располагались на отдых в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным пр...
Физика
Сколько потребуется природного газа вырабатываемого на Карашыганаке, для получения 440×10 в 7 степени Дж(пишу потому что не могу поставить 7 в степ...
Математика
Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе.Скорость течения 2 км/ч, собственная скорость те...