из корзины взяли на обед 8 огурцов а на ужин 4 огурца.после этого в корзине осталось 7 огурцов.сколько огурцов было в корзине до обеда

Математика

из корзины взяли на обед 8 огурцов а на ужин 4 огурца.после этого в корзине осталось 7 огурцов.сколько огурцов было в корзине до обеда

Автор: Гость