из корзины взяли на обед 8 огурцов а на ужин 4 огурца.после этого в корзине осталось 7 огурцов.сколько огурцов было в корзине до обеда
Математика
из корзины взяли на обед 8 огурцов а на ужин 4 огурца.после этого в корзине осталось 7 огурцов.сколько огурцов было в корзине до обеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19. всего было взять из корзины 8+4 огурца = 12 огурцов. значит в корзине было 12+7 огурцов
Гость:
19 огурцов было в корзине до обеда. 1)8+4=12 съели 2)12+7=19 огурцов было
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