В "лесной школе" 2 белочки соревновались с 2 ежами в умении решать задачи.Всего участники соревнования решили 11 задач,причем все- разное количество.Кто решил больше задач: белочки или ежи,если один еж решил больше всех, а друг...

Математика
В "лесной школе" 2 белочки соревновались с 2 ежами в умении решать задачи.Всего участники соревнования решили 11 задач,причем все- разное количество.Кто решил больше задач: белочки или ежи,если один еж решил больше всех, а другой- меньше всех?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1задачу решил ёж, 2задачи решила белка, 3 задачи решила другая белка,  5 задач решил второй ёж. белочки всего решили-5 задач( 3+2), а ёжики-6 (1+5), следовательно ёжики решили на 1 задачу больше, чем белочки
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