В "лесной школе" 2 белочки соревновались с 2 ежами в умении решать задачи.Всего участники соревнования решили 11 задач,причем все- разное количество.Кто решил больше задач: белочки или ежи,если один еж решил больше всех, а друг...

Математика

В "лесной школе" 2 белочки соревновались с 2 ежами в умении решать задачи.Всего участники соревнования решили 11 задач,причем все- разное количество.Кто решил больше задач: белочки или ежи,если один еж решил больше всех, а другой- меньше всех?

Автор: Гость