Как измениться разность двух чисел, если: 1) вычитаемое увеличить на 648 2) вычитаемое уменьшить на 486

Математика

Как измениться разность двух чисел, если: 1) вычитаемое увеличить на 648 2) вычитаемое уменьшить на 486

Автор: Гость