Как измениться разность двух чисел, если:                                                   1) вычитаемое увеличить на 648     2) вычитаемое уменьшить на 486

Математика
Как измениться разность двух чисел, если:                                                   1) вычитаемое увеличить на 648     2) вычитаемое уменьшить на 486
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разность уменьшится  на 648, разность увеличится на 486
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