Как измениться разность двух чисел, если: 1) вычитаемое увеличить на 648 2) вычитаемое уменьшить на 486
Математика
Как измениться разность двух чисел, если: 1) вычитаемое увеличить на 648 2) вычитаемое уменьшить на 486
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разность уменьшится на 648, разность увеличится на 486
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