в радости знай меру в беде-не теряй веру напишите какое нибудь сочинение про эту пословицу пожалуйста
Литература
в радости знай меру в беде-не теряй веру напишите какое нибудь сочинение про эту пословицу пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В радости знай меру, в беде не теряй веру. В этой пословице говорится что если человек в радости то радость может уйти если не знать меру. А если человек в беде то он не сможет убежать от беды если не терять веру. Но некоторые люди наоборот думаютчто радость будет вечно не применяя никакой меры. А некоторые думают что в беде они будут всю свою жизнь даже если не терять веру.У этой пословицы очень глубокий смысл если хорошо подумать.
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