в радости знай меру в беде-не теряй веру  напишите какое нибудь сочинение про эту пословицу пожалуйста

Гость: Гость:

В радости знай меру, в беде не теряй веру. В этой пословице говорится что если человек в радости то радость может уйти если не знать меру. А если человек в беде то он не сможет убежать от беды если не терять веру. Но некоторые люди наоборот думаютчто радость будет вечно не применяя никакой меры. А некоторые думают что в беде они будут всю свою жизнь даже если не терять веру.У этой пословицы очень глубокий смысл если хорошо подумать.